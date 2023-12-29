Лукашенко утвердил дефицитный бюджет Белоруссии

Александр Лукашенко подписал закон о бюджете Белоруссии на 2024 год, предусматривающий превышение расходов над доходами на 1,5 миллиарда долларов в рублях по текущему курсу (3,1775 белорусского рубля за доллар).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии