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Помощь ЕС украинскому правительству превысила финансирование со стороны США

Помощь ЕС украинскому правительству превысила финансирование со стороны США

Размер помощи Европейского союза (ЕС) украинскому бюджету за последние два года превысил аналогичный показатель США на 4%, следует 6 октября из анализа «РИА Новости» данных Европейской комиссии, американского правительства и минфина Украины.

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