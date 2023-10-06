Помощь ЕС украинскому правительству превысила финансирование со стороны США

Размер помощи Европейского союза (ЕС) украинскому бюджету за последние два года превысил аналогичный показатель США на 4%, следует 6 октября из анализа «РИА Новости» данных Европейской комиссии, американского правительства и минфина Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии