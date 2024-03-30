10 детей эвакуировали пожарные из горящего дома во Владимире

ЧП произошло вечером 29 марта.Возгорание многоквартирного дома № 22 произошло вчера вечером на улице Сурикова во Владимире, из горящего здания пожарные эвакуировали 15 человек, в том числе 10 детей, сообщает тг-канал Про Город Владимир.