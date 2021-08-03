Стало известно, кому повысят пенсию в августе

В августе ежегодно происходит перерасчет пенсии работающих пенсионеров. Прибавку рассчитывают как произведение количества индивидуальных коэффициентов, заработанных пенсионером за предшествующий год, и стоимости одного пенсионного коэффициента.
В августе ежегодно происходит перерасчет пенсии работающих пенсионеров. Прибавку рассчитывают как произведение количества индивидуальных коэффициентов, заработанных пенсионером за предшествующий год, и стоимости одного пенсионного коэффициента.
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