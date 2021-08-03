Телеканал 360°

162 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Баканин
    Я считаю, что воровство (давайте называть вещи своими именами) бюджетных средств в любой форме в любых отраслях надо ...Рогозин выступил ...
  • Александра Романовская
    Но почему только в ОПК? Банкам разве позволено грабить граждан? Почитайте отзывы клиентов сбербанка страхования жизни...Рогозин выступил ...
  • Александра Романовская
    В ОПК - КОНЕЧНО РАССТРЕЛ.Рогозин выступил ...

Стало известно, кому повысят пенсию в августе

Стало известно, кому повысят пенсию в августе

В августе ежегодно происходит перерасчет пенсии работающих пенсионеров. Прибавку рассчитывают как произведение количества индивидуальных коэффициентов, заработанных пенсионером за предшествующий год, и стоимости одного пенсионного коэффициента.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх