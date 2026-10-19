Президент США Дональд Трамп © Eric Lee/ReutersРезкая смена позиции президента США Дональда Трампа, который стремится навязать выгодное президенту России Владимиру Путину соглашение, ставит Европейский союз в затруднительное положение, заставляя его спасать Киев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кушнер: Трамп зая...
- Депутат ЕП Штрак-...
- В Петербурге двое...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым