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Водитель так торопился к морю, что вдребезги разбил о дерево свою жизнь

Водитель так торопился к морю, что вдребезги разбил о дерево свою жизнь

Вчера в полдень на дороге Симферополь-Николаевка машина съехала с дороги и ударилась в дерево. Согласно официальной информации ГИБДД, 22-летний водитель не выбрал безопасную дистанцию до едущей впереди машины и, чтобы избежать столкновения, съехал с дороги.

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