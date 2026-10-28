С 1 март банки обязаны будут блокировать переводы денег при обнаружении подозрительного софта на устройствах клиентов Андрей Захарченко Фото: Ксения Кононова/Создано ИИ/ТАСС С 1 марта 2027 года российские банки будут блокировать переводы денежных средств, если на устройстве клиента обнаружено вредоносное программное обеспечение (ПО).
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