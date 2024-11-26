Во Владивостоке знакомятся с предпринимательской сферой со школьной скамьи

В двух школах Владивостока с начала учебного года открыты предпринимательские классы. Проект, организованный по инициативе главы города Константина Шестакова, призван обучать ребят непосредственно в рамках производства, сообщает PRIMPRESS.
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