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Царьград

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Самарских коллекторов оштрафовали на 2,2 млн рублей

Самарских коллекторов оштрафовали на 2,2 млн рублей

В Самарской области коллекторов оштрафовали более чем на 2 млн рублей после жалоб жителей.В начале 2024 года судебные приставы получили 587 жалоб от граждан, выразивших недовольство по поводу действий фирм, специализирующихся на возврате задолженностей.

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