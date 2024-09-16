Самарских коллекторов оштрафовали на 2,2 млн рублей

В Самарской области коллекторов оштрафовали более чем на 2 млн рублей после жалоб жителей.В начале 2024 года судебные приставы получили 587 жалоб от граждан, выразивших недовольство по поводу действий фирм, специализирующихся на возврате задолженностей.
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