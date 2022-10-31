В ЮВО завершена итоговая проверка за летний период обучения

Мероприятия прошли на общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов Юга России, а также на военных базах ЮВО в Закавказье – в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
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