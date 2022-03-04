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Торги на Мосбирже остановили до 9 марта. Запрещены короткие продажи евро и снижена комиссия на валютные операции

Центробанк России 4 марта не возобновил торги на Мосбирже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. ЦБ также запретил проводить торги 5, 7 и 8 марта.

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