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Дело о трагической смерти сотрудницы полиции Марии Клочковой: уже пять лет идёт

Дело о трагической смерти сотрудницы полиции Марии Клочковой: уже пять лет идёт следствие На днях глава СКР Бастрыкин взял его под контроль.

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