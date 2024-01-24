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Primicias: Военную помощь от США в Эквадор доставил украинский самолет Ан-124

Тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» с военной помощью от США прибыл в Эквадор. Об этом на пресс-конференции сообщил глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо, трансляция велась на Youtube-канале вооруженных сил страны.

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