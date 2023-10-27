Собянин: Москва готова принять международную выставку-форум «Россия»

В мероприятии принимают участие субъекты РФ С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве будет проходить международная выставка-форум «Россия», в которой примут участие регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании.
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