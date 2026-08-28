Когда бабушка имеет право сказать «нет»: почему отказ сидеть с детьми — это нормально

Если бабушка не хочет регулярно сидеть с внуками, это вовсе не означает, что она их не любит. Чаще всего причина кроется в личных границах, нехватке сил и разных взглядах на роль старшего поколения в семье.
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