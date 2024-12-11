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Увидеть Бурака Озчивита: звезды на красной дорожке «Елки 11»

Увидеть Бурака Озчивита: звезды на красной дорожке «Елки 11»

Все знают, что ни один новогодний праздник не обойдется без полюбившегося всем фильма «Елки». Премьера 11-й части уже ставшей очень родной кинокартины настолько важна для звезд нашей эстрады, что пропустить ее было просто невозможно.

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