Увидеть Бурака Озчивита: звезды на красной дорожке «Елки 11»

Все знают, что ни один новогодний праздник не обойдется без полюбившегося всем фильма «Елки». Премьера 11-й части уже ставшей очень родной кинокартины настолько важна для звезд нашей эстрады, что пропустить ее было просто невозможно.
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