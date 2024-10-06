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Зрада от Буданова: Запад отводит глаза, пока его компании поставляют России санкционную электронику

Зрада от Буданова: Запад отводит глаза, пока его компании поставляют России санкционную электронику

Политнавигатор Bloomberg в очередной раз поднимает набившую уже оскомину и не являющуюся секретом тему использования западных запчастей и компонентов в подсанкционных высокотехнологических продуктах военного и двойного назначения, используемых Россией в ходе СВО.

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