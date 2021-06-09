Стартовала серия хакатонов и лекций по искусственному интеллекту

Стартовала серия хакатонов и лекций по искусственному интеллекту

В России стартовал федеральный проект "Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту" (16+). Его оператором выступит президентская платформа "Россия — страна возможностей", а организатором — Министерство экономического развития России.

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