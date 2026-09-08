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Что такое Собор Орловских святых

Что такое Собор Орловских святых

Сегодня исполняется 5 лет со дня учреждения празднования Собора Орловских святых. Этот день напоминает о подвижниках, чьи жизни стали примером веры и жертвенности.

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