Что такое Собор Орловских святых

Сегодня исполняется 5 лет со дня учреждения празднования Собора Орловских святых. Этот день напоминает о подвижниках, чьи жизни стали примером веры и жертвенности.
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