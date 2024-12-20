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Яровинский о Слуцком в «Ливерпуле»: «Его груз ответственности убьет – это самая сложная работа в мире, как «Сити» после Гвардиолы. После харизматичных достигаторов очень тяжело»

– Слуцкий готов возглавить «Ливерпуль»? – Ну нет. Его груз ответственности убьет. Уровень самолюбия и уровень… Как тебе сказать… Для тренера очень важен определенный комфорт.

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