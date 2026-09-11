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ИА Регнум

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Песков назвал новым витком эскалации планы Литвы убрать запрет на ядерное оружие

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 сентября назвал новым витком эскалации планы властей Литвы по ядерному оружию.

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