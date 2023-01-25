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Госдума приняла закон о публикации обезличенных деклараций депутатов и сенаторов

Закон вступает в силу 1 марта 2023 года.Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении поправок к закону «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», приняли закон о публикации обезличенных деклараций о доходах парламентариев.

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