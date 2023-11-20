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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данил Круговой: «Замены Малкому у «Зенита» нет. Пробуем разные схемы, чтобы найти баланс»

Данил Круговой: «Замены Малкому у «Зенита» нет. Пробуем разные схемы, чтобы найти баланс»

«Сложно сказать. Много матчей провели на выезде. И не всегда мы чувствовали себя там идеально. Вендел чуть позже присоединился.

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