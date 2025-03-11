Американские дерьмократы снова затюкают Трампа до того, что он начнет выдавать какие-нить неадекватные лозунги и действия, открещиваясь от звания - "агент Кремля"!)

Игорь Кузнецов

Нужно ожидать что обвинят Трампа (республиканцев) в том, что они в сговоре с Путиным (с Россией) уничтожают экономику Европы, в частности - Германии. А дальше - Франции и Англии. Закупки американскими компаниями удобрений из России выросли на 20%. (в начале 2025 года) ... Во как.