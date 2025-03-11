Либеральные западные СМИ наперебой обвиняют президента США в связях с Россией Самые невероятные обвинения и грязные ругательства в адрес Трампа буквально наводнили крупнейшие западные, в том числе американские, СМИ подведомственные либералам.
Трамп снова изгой?
Комментарии
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Надежда
Американские дерьмократы снова затюкают Трампа до того, что он начнет выдавать какие-нить неадекватные лозунги и действия, открещиваясь от звания - "агент Кремля"!)
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19 час.
Игорь Кузнецов
Нужно ожидать что обвинят Трампа (республиканцев) в том, что они в сговоре с Путиным (с Россией) уничтожают экономику Европы, в частности - Германии. А дальше - Франции и Англии. Закупки американскими компаниями удобрений из России выросли на 20%. (в начале 2025 года) ... Во как.
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19 час.
Семен Демин
Это все для обмана России. Чтобы РФ, желая поддержать Трампа, отдала ему Украину и отказалась от своих целей. Хитрая игра.
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9 час.
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