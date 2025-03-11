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Свежие комментарии

  • Irina Pchibyla
    А на СВО сколько эти твари тратят ??? И тратят ли ??? Какие мрази .....ГАЗПРОМ, потерявш...
  • Irina Pchibyla
    Мерзкий шакал ! Приехал в РФ и начал избивать русского парня ... да , я не сомневаюсь что это не первый случай,  пото...Конец сытой жизни...
  • Семен Демин
    Это все для обмана России.  Чтобы РФ, желая поддержать Трампа, отдала ему Украину и отказалась от своих целей. Хитрая...Трамп снова изгой?

Трамп снова изгой?

Трамп снова изгой?

Либеральные западные СМИ наперебой обвиняют президента США в связях с Россией    Самые невероятные обвинения и грязные ругательства в адрес Трампа буквально наводнили крупнейшие западные, в том числе американские, СМИ подведомственные либералам.

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Комментарии
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Надежда
Американские дерьмократы снова затюкают Трампа до того, что он начнет выдавать какие-нить неадекватные лозунги и действия, открещиваясь от звания - &quot;агент Кремля&quot;!)
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19 час.
Игорь Кузнецов
Нужно ожидать что обвинят Трампа (республиканцев) в том, что они в сговоре с Путиным (с Россией) уничтожают экономику Европы, в частности - Германии. А дальше - Франции и Англии. Закупки американскими компаниями удобрений из России выросли на 20%. (в начале 2025 года) ... Во как.
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19 час.
Семен Демин
Это все для обмана России.  Чтобы РФ, желая поддержать Трампа, отдала ему Украину и отказалась от своих целей. Хитрая игра.
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9 час.
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