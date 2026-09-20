В преддверии Дня работников леса в правительстве региона наградили лучших представителей отрасли

Ежегодно в третье воскресенье сентября в России отмечают День работников леса. Накануне профессионального праздника в Ивановской области чествовали лучших работников лесного хозяйства.
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