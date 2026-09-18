Праздничные и выходные дни на 2027 год: как отдыхаем на Новый год, в мае

В эти минуты стало известно, что Правительство России утвердило праздничные и выходные дни на 2027 год.
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