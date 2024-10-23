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В Херсонской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

В Херсонской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

На подконтрольной Киеву части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

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