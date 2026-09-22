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МО РФ: бойцы "Центра" завершил окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье

МО РФ: бойцы "Центра" завершил окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье

Бойцы группировки войск «Центр» завершили окружение крупного узла обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Доброполье Донецкой народной республики.

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