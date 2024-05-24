В России хотят ввести закон о преследовании

Natalya Dolgushina

Если бы МВД вовремя реагировало на обращения жертв, домашнее насилие сошло бы на нет или значительно сократилось. Думаю, что о правилах жизни в семьи надо рассказывать со школьной скамьи. Главное, рассказывать об ответственности агрессоров перед членами семьи, какое их ждет наказание.