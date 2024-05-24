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Петербургский дневник

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В России хотят ввести закон о преследовании

В России хотят ввести закон о преследовании

Его пока дорабатывают Осенью 2023 года члены партии представили проект закона о преследовании, который включал запрет на приближение преследователя к потенциальной жертве.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Явно едро изгаляется от нечего делать!
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20 час.
Natalya Dolgushina
Если бы МВД вовремя реагировало на обращения жертв, домашнее насилие сошло бы на нет или значительно сократилось. Думаю, что о правилах жизни в семьи надо рассказывать со школьной скамьи. Главное, рассказывать об ответственности агрессоров перед членами семьи, какое их ждет наказание.
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20 час.

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