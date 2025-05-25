Внимание: новые правила прохождения технического осмотра автомобилей после 1 июня

Технический осмотр должен будет проводиться один раз в два года для личных автомобилей, возраст которых превышает десять лет, а для автобусов, такси, транспортных средств, занимающихся перевозкой опасных грузов, также старше десяти лет, технический осмотр будет проводиться один раз в год, а не один раз в шесть месяцев, как это происходит сейчас.