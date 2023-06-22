В Бельгии допросили премьера и главу МИД после выдачи виз россиянам и иранцам

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и министр иностранных дел Хаджа Лахбиб были допрошены законодателями после того, как делегации из иранских и российских городов были получили визы для участия в съезде мэров в Брюсселе на прошлой неделе.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и министр иностранных дел Хаджа Лахбиб были допрошены законодателями после того, как делегации из иранских и российских городов были получили визы для участия в съезде мэров в Брюсселе на прошлой неделе.
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