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В Бельгии допросили премьера и главу МИД после выдачи виз россиянам и иранцам

В Бельгии допросили премьера и главу МИД после выдачи виз россиянам и иранцам

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и министр иностранных дел Хаджа Лахбиб были допрошены законодателями после того, как делегации из иранских и российских городов были получили визы для участия в съезде мэров в Брюсселе на прошлой неделе.

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