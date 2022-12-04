Уныние — грех: жена пожилого Петросяна призвала философски относиться к смерти после страшных новостей

Татьяна Брухунова успевает не только отдыхать на Мальдивах, но и учить жизни своих подписчиков. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова соцсетиУлетевшая на Мальдивы Татьяна Брухунова заявила, что к потере близких вообще нужно относиться философски.