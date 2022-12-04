7дней.ru

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  • Александр Ляшенко
    Вот вам спец по закидыванию говна на вентилятор.это паль под кличкой "7дней.ru", Земля тебе "7дней.ru", ублюдок, стек...Приносит в кульке...
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    Что за ерунда? "Уносит в кульке"?... В бумажном? Из газеты?... НУ ДУРАКИ!! И кто верит таким сплетням? Дешевки.Приносит в кульке...
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Уныние — грех: жена пожилого Петросяна призвала философски относиться к смерти после страшных новостей

Уныние — грех: жена пожилого Петросяна призвала философски относиться к смерти после страшных новостей

Татьяна Брухунова успевает не только отдыхать на Мальдивах, но и учить жизни своих подписчиков. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова соцсетиУлетевшая на Мальдивы Татьяна Брухунова заявила, что к потере близких вообще нужно относиться философски.

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