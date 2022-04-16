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История и археология: Как «ежи» спасали Москву в годы Великой Отечественной, или Роль «колючки» в мировой истории

История и археология: Как «ежи» спасали Москву в годы Великой Отечественной, или Роль «колючки» в мировой истории

Колючей проволоке свыше полутора веков. А вот противотанковые ежи в их современном виде появились только к началу Великой Отечественной.

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