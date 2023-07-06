Медвежий угол

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Кому Людмила Нарусова должна уступить место в Совете Федерации

Кому Людмила Нарусова должна уступить место в Совете Федерации

Сторонник Платошкина Людмила Нарусова высказалась о том, что, возможно, через несколько лет ей придется уступить место в Совете Федерации.

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Комментарии
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Татьяна
через несколько лет ей придется уступить место в Совете Федерации !??? она считает себя бессмертной с тувинскими корнями, похоже...
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3 час.
Павел Лазарев
Нарусова открытый враг и её держат на виду.Платошкин ещё та мразь,скрытая колона и даже не пятая.
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3 час.
Павел Лазарев
с мухосранскими .....помёт однако...
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3 час.

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