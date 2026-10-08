Депутат Госдумы объяснил, как дроны усложнили эвакуацию раненых

Первый зампредседателя комитета Госдумы Бадма Башанкаев рассказал, как дроны усложнили эвакуацию раненых в зоне Специальной военной операции, изменив привычные медицинские и военные процедуры.
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