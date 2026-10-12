Страна и люди
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Страна и люди

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«Малыш»: подписал контракт потому что не хотел идти на срочку

«Малыш»: подписал контракт потому что не хотел идти на срочку

«Малыш», когда ему исполнилось 18 лет, не хотел служить срочную службу в армии, а пошел сразу на контракт в зону СВО.

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