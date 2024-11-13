Цены на комплектующие для KIA и Hyundai могут вырасти в следующем году

Оригинальные детали для ходовых марок будет нельзя завозить по параллельному импорту Цены на комплектующие для самых ходовых марок автомобилей — KIA и Hyundai — могут уже в ближайшее время увеличиться на 30–50 процентов.
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