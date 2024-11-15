В Чувашии 19 детей обратились к врачам после обеда в школьной столовой

В Ночебоксарске в Республике Чувашия пострадали 20 человек, из них 19 детей в возрасте от 8 до 16 лет, они обратились к врачам после обеда в школьной столовой, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.
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