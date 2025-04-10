Артем Дзюба впервые за 5 лет прошел допинг-контроль от РУСАДА в 2025 году

Артем Дзюба, нападающий сборной России и "Акрона", прошел допинг-контроль впервые за пять лет. Футболист устанавливает рекорды, обойдя Александра Кержакова по числу забитых мячей, и остается лучшим бомбардиром российской Премьер-лиги.