Работает в 99% случаев: эта фраза поможет получить скидку на рынке на любой товар

Купить одежду или продукты в несколько раз дешевле, чем в магазинах, можно на рынке. Чтобы сэкономить еще больше денег, добившись скидки, нужно знать всего одну простую фразу, которую нужно сказать продавцу.
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