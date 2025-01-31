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Новости Брянска

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  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Фенолог Кайгородова рассказала, чем грозит брянской природе аномальное тепло

Фенолог Кайгородова рассказала, чем грозит брянской природе аномальное тепло

«Если так будет продолжаться, то есть снежный покров не установится, то не будет и половодья, земля пересохнет, уйдет вода из болот и луж, наступит сложная пожароопасная ситуация», - рассказали в «Брянском лесу».

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