Фенолог Кайгородова рассказала, чем грозит брянской природе аномальное тепло

«Если так будет продолжаться, то есть снежный покров не установится, то не будет и половодья, земля пересохнет, уйдет вода из болот и луж, наступит сложная пожароопасная ситуация», - рассказали в «Брянском лесу».
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