Трое парней устроили ДТП на угнанном в Котласе автомобиле

В Поморье завели уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством42-летний житель Котласа обратился в полицию, когда не нашел свой автомобиль, который был припаркован на проспекте Мира.
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