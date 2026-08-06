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Царьград

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Трое парней устроили ДТП на угнанном в Котласе автомобиле

Трое парней устроили ДТП на угнанном в Котласе автомобиле

В Поморье завели уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством42-летний житель Котласа обратился в полицию, когда не нашел свой автомобиль, который был припаркован на проспекте Мира.

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