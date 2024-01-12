ВС РФ продвинулись вглубь Первомайского с нескольких направлений: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 12 января 2024 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 12 января 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Авдеевском направлении: российские военные продолжают наступательные действия южнее Авдеевки в районе Первомайского.