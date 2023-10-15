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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский пропустил 5 шайб от «Виннипега», отразив 29 бросков из 34. У него 2 поражения в 2 играх в сезоне

«Флорида» уступила «Джетс» (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ. Последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.

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