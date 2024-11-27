СООБЩЕНИЯ -ФАКТЫ
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СООБЩЕНИЯ -ФАКТЫ

42 подписчика

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Ну и в чем проблема? Отменяем безвиз, как это сделали турки, высылаем, предварительно отдактилоскопировав всех чурок,...23/11/24==Туркест...
  • Владимир Алтайцев
    Послушает  ли Китай  эти советы?12.11.24==Китаю с...
  • Владимир Алтайцев
    Задолбали  уже  ложью  про  солдат  КНДР. Кто их видел в России? Никто, кроме разве  что  военных делегаций  из  КНДР...07.11.24==Теряя л...

27.11.24==Зайти и взорвать: Киев активно готовит ядерную провокацию в Белоруссии или Брянске

27.11.24==Зайти и взорвать: Киев активно готовит ядерную провокацию в Белоруссии или Брянске

                          В составе 15-тысячной группировки вторжение ВСУ — специалисты-ядерщики, которые так и не дошли до Курской АЭС Акт сосредоточения пятнадцатитысячной группировки ВСУ в непосредственной близости от Государственной границы Республики Беларусь подтвердил заместитель начальника Генерального Штаба ВС РБ генерал-майор Владимир Куприянюк.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх