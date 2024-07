Разработчики The First Descendant выслали еще одну компенсацию — за падение серверов ...

Разработчики The First Descendant выслали еще одну компенсацию — за падение серверовВ связи с техническими неполадками, которые привели к нестабильной работе сервера вчера вечером и проблемам с доступом, разработчикам лутер-шутера The First Descendant потребовалось выполнить неотложное техническое обслуживание.