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Винер-Усманова объяснила заговором крах российских гимнасток

Винер-Усманова объяснила заговором крах российских гимнасток

Глава Федерации художественной гимнастики резко высказалась о сложившейся ситуации Спортсмены, представляющие Россию на Олимпийских Играх в художественной гимнастике, могут не рассчитывать на призовые места — все равно их опередит сборная Болгарии.

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