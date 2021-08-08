Винер-Усманова объяснила заговором крах российских гимнасток

Глава Федерации художественной гимнастики резко высказалась о сложившейся ситуации Спортсмены, представляющие Россию на Олимпийских Играх в художественной гимнастике, могут не рассчитывать на призовые места — все равно их опередит сборная Болгарии.
Глава Федерации художественной гимнастики резко высказалась о сложившейся ситуации Спортсмены, представляющие Россию на Олимпийских Играх в художественной гимнастике, могут не рассчитывать на призовые места — все равно их опередит сборная Болгарии.
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