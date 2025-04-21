Папа Римский Франциск скончался в 88 лет

Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет. По словам руководителя хирургического отделения больницы «Джамелли» Серджио Альфьери, он мог умереть 28 апреля из-за ухудшения в самочувствии на фоне двусторонней пневмонии.
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