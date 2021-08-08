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Идеология единого народа. Ростислав Ищенко

Одним из последствий семидесятилетнего существования на территории исторической России предельно идеологизированного советского государства является то, что значительная часть нашего общества испытывает ностальгию по «руководящей и направляющей».

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