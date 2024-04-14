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Симоньян — о словах Жириновского про Украину: надеюсь, что они будут пророческими

Симоньян — о словах Жириновского про Украину: надеюсь, что они будут пророческими

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» выразила надежду, что слова скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что все забудут про Украину, окажутся пророческими.

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