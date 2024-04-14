Симоньян — о словах Жириновского про Украину: надеюсь, что они будут пророческими

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» выразила надежду, что слова скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что все забудут про Украину, окажутся пророческими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии